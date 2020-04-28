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بلايلي يرد على أنباء رحيله عن الأهلي

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:15 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
رد الجزائري يوسف بلايلي نجم نادي أهلي جده السعودي على الأنباء المنتشرة حول رحيله عن صفوف فريقه في نهاية الموسم الجاري.

وشهدت الفترة الأخيرة انتشار العديد من الأنباء التي تشير إلى وجود رغبة لدى يوسف بلايلي في الرحيل عن صفوف أهلي جده للانضمام إلى أحد أندية الدوري الخليجي في الصيف.

ونفى مصدر مقرب من بلايلي الأنباء المنتشرة حول رغبة اللاعب في الرحيل عن أهلي جده مؤكدا أن اللاعب يشعر بالسعادة في النادي ولا ينوي الرحيل قبل نهاية عقده.

وينتهي عقد يوسف بلايلي مع نادي أهلي جده بشكل رسمي عقب موسمين قادميين أي في عام 2022.

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