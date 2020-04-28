بالحجاب.. دينا فؤاد تفاجئ جمهورها بكواليس مسلسل "الإختيار"

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"بالحجاب دينا فؤاد تفاجئ جمهورها بصورة لها من مسلسل الإختيار " منتظرة رأيكم".



نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة لها بالحجاب وذلك من مشهد لها في مسلسل "الإختيار"عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"





وعلقت "دينا" علي الصورة قائلة :"ليا الشرف وفخورة إني بشارك في عمل عظيم في حجم مسلسل الإختيار (نسرين عشماوي) دور مختلف تماماًعن أي دور جسدتة قبل كدة أوعو تكرهوني منتظرة رأيكم في شخصية نسرين عشماوي"



ويعرض مسلسل "الإختيار "على قناة on e في تمام الساعة 9:00 ولإعادة تكون الساعة الرابعة فجراً، والساعة التاسعة صباحاً والساعة الثالثة والنصف عصراً، ففي أي وقت يمكنك مشاهدة مسلسل الاختيار.



ومسلسل الاختيار من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد وفيق، وعدد من ضيوف الشرف ومن تأليف باهر دويدار، ومن أخراج بيتر ميمى.



ومسلسل الاختيار تدور قصته حول أحمد صابر المنسي الذي استشهد جراء عملية ارهابية في مدينة رفح، ويعد المنسي أحد أبطال الجيش المصري الذي تصدى للعديد من العمليات الأرهابية خلال السنوات الماضية.

