Advertisements

بالحجاب.. دينا فؤاد تفاجئ جمهورها بكواليس مسلسل "الإختيار"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:14 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
سيدة صادق

"بالحجاب دينا فؤاد تفاجئ جمهورها بصورة لها من مسلسل الإختيار " منتظرة رأيكم".

نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة لها بالحجاب وذلك من مشهد لها في مسلسل "الإختيار"عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"


وعلقت "دينا" علي الصورة قائلة :"ليا الشرف وفخورة إني بشارك في عمل عظيم في حجم مسلسل الإختيار (نسرين عشماوي) دور مختلف تماماًعن أي دور جسدتة قبل كدة أوعو تكرهوني منتظرة رأيكم في شخصية نسرين عشماوي"

ويعرض مسلسل "الإختيار "على قناة on e في تمام الساعة 9:00 ولإعادة تكون الساعة الرابعة فجراً، والساعة التاسعة صباحاً والساعة الثالثة والنصف عصراً، ففي أي وقت يمكنك مشاهدة مسلسل الاختيار.

ومسلسل الاختيار من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد وفيق، وعدد من ضيوف الشرف ومن تأليف باهر دويدار، ومن أخراج بيتر ميمى.

ومسلسل الاختيار تدور قصته حول أحمد صابر المنسي الذي استشهد جراء عملية ارهابية في مدينة رفح، ويعد المنسي أحد أبطال الجيش المصري الذي تصدى للعديد من العمليات الأرهابية خلال السنوات الماضية.

أخبار تهمك

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 22 ساعة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ يوم

قرار مفاجئ.. بيراميدز يطلب ضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ ساعتين و 25 دقيقة

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لوزيري المالية والعدل

منذ 36 دقيقة

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عمرو أديب يحذر أمهات طلاب الثانوية العامة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يكشف عن موقفه من رحيل جيرالدو في صفقة تبادلية

منذ أقل من ساعة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يومين

تصريحات مهمة من مستشار الرئيس بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:12 م

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

01:01 م

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

09:23 ص

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

03:59 م

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

04:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة