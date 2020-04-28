أماني كمال تعرض مليون جنيه على سهر الصايغ لتترك لها هيثم شاكر



ورفضت سهر عرض اماني، مشدده على حبها الشديد لهيثم شاكر، الذي ترك العمل مع أماني كمال لحبه الشديد في خطيبته.



وأنقذ الممثل هيثم شاكر، النجم ميدو عادل، من جريمة قتل تكاد تنهي حياته.



جدير بالذكر أن الفنان هيثم شاكر، تصدر تريند "جوجل" حيث أصبح الأكثر بحثًا عبر مؤشرات "جوجل" بمسلسله الجديد"حب عمري" خلال الأيام القليلة الماضية ".



كما أشاد الجمهور بدور الفنان هيثم شاكر، معربين عن حماسهم الشديد لمشاهدة باقي حلقات المسلسل..





مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.



"حب عمري" من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.



وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة حب كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.





عرضت الممثلة أماني كمال، على النجمة سهر الصايغ مبلغ قدره مليون جنيه مقابل ترك خطيبها الفنان هيثم شاكر، ليتزوج أماني، جاء هذا ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل"حب عمري".