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منظمة الصحة العالمية تدعو إلى زيادة حركة الطيران لتوصيل الإمدادات

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:56 م
بوابة الفجر
وكالات
دعت منظمة الصحة العالمية إلى زيادة حركة الطيران من أجل توصيل شحنات أجهزة التشخيص وأدوات الحماية والوقاية إلى المناطق التي ينتشر فيها كوفيد-19، وخاصة في أمريكا اللاتينية.

وقال بول مولينارو رئيس دعم العمليات واللوجيستيات في المنظمة اليوم الثلاثاء، إن شحنات لقاح عالمية تعطلت في أبريل وإذا استمر هذا في مايو ستصبح هناك فجوات في التطعيم والحملات الروتينية لمكافحة أمراض أخرى.

وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سجل أول حالات تعطل في بعض سلاسل توزيع الغذاء "من شأنها أن تحدث تأثيرا كبيرا".

وأضاف أن الإمارات قدمت طائرات لجمع إمدادات في الصين وتم توزيعها عن طريق مركز في دبي، مشيرا إلى أن هناك دولا أخرى استعدت للإسهام.

وتابع: "في ما يتعلق بالرحلات التجارية، نحن دائما نرحب بالحصول على المزيد من العروض. نناشد دوما عرض المزيد من الأصول أو الشحن الجوي بأسعار مخفضة للغاية".

وقال إن الطلب تزايد بشكل كبير جدا خلال أزمة فيروس كورونا لكن منظمة الصحة العالمية تمكنت من جمع وتوزيع 1.1 مليون اختبار تشخيص وهناك 1.5 مليون أخرى في الطريق، حيث استفادت المنظمة من بعض الأسعار التفضيلية وهي تهدف إلى توفير تسعة ملايين اختبار عن طريق ائتلافات تجارية.

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