في خطوتين.. حضري مشروب السوبيا على مائدة الإفطار

طريقة تحضير مشروب السوبيا، يمكنك عزيزتي تحضير كشروب السوبيا على مائدة الإفطار لأفراد أسرتك في خطوتين فقط، عليك إحضار المقادير التالية أولا واتباع الخطوات:





المقادير تحضير مشروب السوبيا

4 أكواب من الحليب.

7 ملاعق كبيرة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة كبيرة من جوز الهند.





طريقة تحضير مشروب السوبيا

ضعي الحليب وجوزة الهند والسكر وماء الورد في الخلاط واخفقيهم جيدا