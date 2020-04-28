Advertisements

تعرف على موعد الحلقة الخامسة من "الاختيار" للنجم أمير كرارة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:12 م
الاختيار
الاختيار
ولاء عبد الناصر
دارت أحداث الحلقة الرابعة حول مقابلة الإرهابي هشام عشماوي، الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، بالإرهابي أبوبكر البغدادي، بوجود أبو مصعب، الذي يلعب دوره الفنان إيهاب فهمي، وطلب البغدادي منهم الاستعداد لمبايعته، كما ألقت الحلقة الضوء على استياء المصريين من حكم الإرهابية.


ووضحت أيضاً الحلقة دور أردوغان في مساندة الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى بدء حركة تمرد، والحصول على توقيعات الشعب لخلع مرسي، وعودة هشام عشماوي للقاهرة.


قصة الاختيار:

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار:

مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.




موعد الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار والقنوات الناقلة له:

وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما

أخبار تهمك

تصريحات مهمة من مستشار الرئيس بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ ساعتين و 27 دقيقة

قرار مفاجئ.. بيراميدز يطلب ضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لوزيري المالية والعدل

منذ 38 دقيقة

الأهلي يكشف عن موقفه من رحيل جيرالدو في صفقة تبادلية

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يحذر أمهات طلاب الثانوية العامة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ ساعتين و 23 دقيقة

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ ساعة و 14 دقيقة

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ يوم

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 5 ساعات

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:12 م

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

01:01 م

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

09:23 ص

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

03:59 م

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

04:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة