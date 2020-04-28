شاهد.. بث مباشر لخامس حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"

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يقوم موقع "الفجر الفني" بتقديم خدمة البث المباشر لبرنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة "mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.





ويقدم رامز جلال فكرة مختلفة لبرنامج المقالب الترفيهي، في كل عام عند حلول شهر رمضان الكريم وتختلف فكرته هذا العام عن السنزات السابقة في مواجهته للضيف وجها لوجه بدون "ماسكات" كمان كان يفعل سابقا.



وينتظر الجمهور برنامج رامز جلال الذي يقدمه في كل عام، ويتشوقو لمعرفة فكرته الجديدة ويلاقى برنامجه لإعجاب عدد كبير من الجمهور ومشاهدة عالية.

