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اليونان تعلن رفع تدابير الإغلاق تدريجيا اعتبارا من 4 مايو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الثلاثاء، رفع تدابير الإغلاق تدريجيا اعتبارا من 4 مايو، نقلا عن فضائية " سكاي نيوز عربية".

وسجلت اليونان، اليوم، ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا " إلى 138 شخصا.

وذكرت السلطات - حسبما أفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية - أن رجلًا مصابًا بفيروس "كورونا " يبلغ 84 عامًا كان محتجزًا في عيادة خاصة توفي اليوم في أحد مستشفيات أثينا التابعة للبحرية اليونانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحالة تعد خامس حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا " داخل عيادة خاصة في ضاحية "بريستيري" غرب (أثينا ) مخصصة في غسل الكلى لمرضى الفشل الكلوي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,015 مليون إصابة، بينهم أكثر من 208 ألف حالة وفاة، وأكثر من 888 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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فيروس كورونا رفع تدابير اليونان السياحة و الاغلاق الجزئي

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