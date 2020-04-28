فض السوق الأسبوعي وإزالة 6 أبنية مخالفة بالقرنة غرب الأقصر (صور)



كما قامت إدارتي البيئة والنظافة بمواصلة أعمال رش وتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والشوارع والميادين.



تواصل سلطات محافظة الأقصر، مواجهاتها في التصدي للاستغلال أوقات الحظر بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالمخالفة للقانون.وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برئاسة العميد علاء عبد الجابر، ونائبه حجازي النحاس، من إزالة عدد ٧ حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بإجمالي ٦ قيراط و١١ سهما، وذلك بمنطقة البعيرات جنوب المدينة.يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.وفي سياق آخر، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، من فض سوق الثلاثاء الأسبوعي، وذلك بالتنسيق مع إدارتي المتابعة والتجميل، والجهات الأمنية المعنية، فى ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع الأسواق تجنبًا لحدوث الازدحام والتجمعات.