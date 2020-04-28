Advertisements

دعاء اليوم الخامس من رمضان: "اللهم اهدنا فيمن هديت"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
ننشر لكم دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان لعام 1441 هجريا، حيث يحرص المسلمون على ترديد الأدعية يوميا قيل الإفطار في رمضان لان الله عز وجل أمرنا بذلك ويجب أن يلح المسلم على الله في الدعاء للاستجاب ويكون هناك خشوع في الدعاء وصلة قوية بين العبد وربه، ومن أفضل الأدعية التي يمكمن ترديدها في اليوم الخامس من رمضان ما يلي:

دعاء اليوم الخامس من رمضان:

"اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وَ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُتَّقِينَ، بِرَأْفَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ".

"اللّهم اهدِنا فيمَن هَديْت وعافِنا فيمَن عافيْت وتَوَلَّنا فيمَن تَوَلَّيْت وبارِك لَنا فيما أَعْطَيْت، وقِنا واصْرِف عَنَّا شَرَّ ما قَضَيت سُبحانَك تَقضي ولا يُقضى عَليك، أنَّهُ لا يَذِّلُّ مَن والَيت وَلا يَعِزُّ من عادَيت تَبارَكْتَ رَبَّنا وَتَعالَيْت فَلَكَ الحَمدُ يا الله عَلى ما قَضَيْت وَلَكَ الشُّكرُ عَلى ما أَنْعَمتَ بِهِ عَلَينا وَأَوْلَيت".

"نَستَغفِرُكَ يا رَبَّنا مِن جمَيعِ الذُّنوبِ والخَطايا ونَتوبُ إليك وَنُؤمِنُ بِكَ ونَتَوَكَّلُ عَليك ونُثني عَليكَ الخَيرَ كُلَّه، اللهم أَنتَ الغَنِيُّ ونحَنُ الفُقَراءُ إليك أَنتَ الوَكيلُ ونحَنُ المُتَوَكِّلونَ عَلَيْك أَنتَ القَوِيُّ ونحَنُ الضُّعفاءُ إليك أَنتَ العَزيزُ ونحَنُ الأَذِلاَّءُ إليك، اللّهم استُرنا فوق الأرضِ وتحت الأرضِ و يوم العرض عليك".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شهر رمضان رمضان 1441 دعاء شهر رمضان الكريم الافطار فى رمضان افضل الادعية أدعية رمضان

أخبار تهمك

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يومين

الأهلي يكشف عن موقفه من رحيل جيرالدو في صفقة تبادلية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عمرو أديب يحذر أمهات طلاب الثانوية العامة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ يوم

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لوزيري المالية والعدل

منذ 39 دقيقة

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 22 ساعة

قرار مفاجئ.. بيراميدز يطلب ضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 22 ساعة

تصريحات مهمة من مستشار الرئيس بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

استعد لـ"اليوم" الخامس من رمضان بهذا الدعاء

تعرف على دعاء اليوم الخامس من رمضان.. وأفضل وقت لاستجابة هذا الدعاء

نص دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان.. "اللهم اجعلنى مِنَ المستغفرين"

دعاء اليوم الخامس من رمضان.. اعرف ثوابه وأفضل أوقات الإستجابة

قبل دقائق من بدايته.. ننشر دعاء خسوف القمر

دعاء رمضان.. أول يوم رمضان 2020 مستحب قول هذا الدعاء

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:12 م

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

01:01 م

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

09:23 ص

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

03:59 م

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

04:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة