دعاء اليوم الخامس من رمضان: "اللهم اهدنا فيمن هديت"

ننشر لكم دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان لعام 1441 هجريا، حيث يحرص المسلمون على ترديد الأدعية يوميا قيل الإفطار في رمضان لان الله عز وجل أمرنا بذلك ويجب أن يلح المسلم على الله في الدعاء للاستجاب ويكون هناك خشوع في الدعاء وصلة قوية بين العبد وربه، ومن أفضل الأدعية التي يمكمن ترديدها في اليوم الخامس من رمضان ما يلي:





دعاء اليوم الخامس من رمضان:





"اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وَ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُتَّقِينَ، بِرَأْفَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ".





"اللّهم اهدِنا فيمَن هَديْت وعافِنا فيمَن عافيْت وتَوَلَّنا فيمَن تَوَلَّيْت وبارِك لَنا فيما أَعْطَيْت، وقِنا واصْرِف عَنَّا شَرَّ ما قَضَيت سُبحانَك تَقضي ولا يُقضى عَليك، أنَّهُ لا يَذِّلُّ مَن والَيت وَلا يَعِزُّ من عادَيت تَبارَكْتَ رَبَّنا وَتَعالَيْت فَلَكَ الحَمدُ يا الله عَلى ما قَضَيْت وَلَكَ الشُّكرُ عَلى ما أَنْعَمتَ بِهِ عَلَينا وَأَوْلَيت".



