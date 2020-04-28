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رئيس محكمة الاستئناف يكشف موعد عودة الدوائر الجنائية للعمل

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
قرر رئيس محكمة الاستئناف، اليوم، عودة الدوائر الجنائية للعمل، بداية من الأسبوع الأول من مايو على أن يقتصر العمل علي يومين أسبوعيًا، وأن يكون النظر لأوامر تجديد الحبس، وإخلاء سبيل المتهمين، والنطق بالأحكام في قضايا الإعدام والإحالة للمفتي، بجانب انعقاد دوائر شئون الأسرة في القضايا المحجوزة للحكم فقط.

وفي سياق متصل، أقام يسري حماد المحامي، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإقالة وزير الأوقاف، وكذلك إلغاء القرار الصادر منه المتضمن غلق المساجد ومنع الشعائر الدينية مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية للمحافظة على صحة المصلين.


واختصمت الدعوى التي حملت رقم 39632 لسنة 74 ق، كل من وزير الأوقاف ورئيس مجلس الوزراء بصفاتهم.


وقال حماد في دعواه: إن وزير الأوقاف لم يمض علينا يوم منذ ظهور جانحه کورونا إلا وطلعنا بتصريحات غاية في الاستفزاز للمسلمين في جميع أنحاء البلاد مسيبيا حاله من الاحتقان والغضب الشعبي تجاه تصريحاته المستفزة والتي تحسب على الحكومه کونه أحد وزرائها الأمر الذي سينتهی بصدام غير محمود العاقبه مهددا بذلك أمن واستقرار وسلامه البلاد.


وأضاف المحامي، أن وزير الأوقاف تناسی أن قرار إغلاق المساجد صدر للحفاظ على سلامة المصلين وإذا به قد سن العقوبات لمن خلف القرار بإغلاق المساجد أو إقامة أيا من شعائرها أو حتى تلاوة القرآن في المسجد يعاقب بالعزل المباشر بدون تراجع بلا سند من القانون، بل وأمر تابعيه بالمرون على المساجد والتأكد من عدم الصلاة فيها وتصوير المساجد الفارغة من المصلين وكأنه له غرض في نفسه.
وأشار المحامي، أن الوزير لا يتوانى في إزهاق كل ما يربط المصلين بالمساجد علمًا بأنه لم يهتم بالقضايا الماسة بالدين مثل من ادعى الألوهية أو من طعن في صحيح البخاري وغيره وغيرة وكل همه إغلاق المساجد.


واختتم المحامى دعواه، لا يخفى على الجميع الجائحة التي المت بالأرض والتي لم ولن يزول أثرها إلا باذن الله المغلقه مساجدة.

فاذا كانت الأسواق مكتظة بالناس للضرورة، وكانت المواصلات مكتظة بالناس للضرورة، وكذلك مدينة الإعلامي مكتظة بالناس بادعاء الضرورة وقدسيه الفن الست قداسه الله وبيوت الله اولی.


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