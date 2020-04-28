Advertisements

يوميات نجوم الزمن الجميل في رمضان.. زوزو نبيل "شهر زاد الإذاعة" في ألف ليلة وليلة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:08 م
زوزو نبيل
زوزو نبيل
ريهام كمال
يوميات نجوم الزمن الجميل في رمضان من أشهر المسلسلات التي كان ينتظرها الجمهور في رمضان، ألف ليلة وليلة، خاصةً في الوقت الذي لم ينتشر فيه القنوات الفضائية.

خطفت الفنانة "زوزو نبيل" الأسماع والقلوب بصوتها الرقراق "بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد" الذي نقله الأثير لآذان المصريين طوال سنوات كثيرة.

 تبدأ فى سرد حكاية جديدة من حكايات ألف ليلة وليلة، وعندما كانت تنهى ليلتها بكلمة "مولاى لقد أدركنا الصباح" التى تقولها بأنوثة ودلال يتخللها صوت صياح الديك.

وفي الخمسينيات تقرر الإذاعة تحويله لمسلسل إذاعي كتب أكتر من 800 حلقة أذيعت على مدار 23 عاما إخراج الرائد الإذاعة القدير بابا شارو.

كان يذاع كل ليلة بعد الفطار في شهر رمضان المبارك، كان بيكون ميعاد المصريين مع صوت "شهرزاد" وتحكي لهم حكايات ألف ليلة وليلة ولم تكن تنهي الحكاية حتى ينتظروها اليوم التالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام خمسين افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ ساعتين و 25 دقيقة

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لوزيري المالية والعدل

منذ 36 دقيقة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يومين

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ يوم

تصريحات مهمة من مستشار الرئيس بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يكشف عن موقفه من رحيل جيرالدو في صفقة تبادلية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 22 ساعة

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يحذر أمهات طلاب الثانوية العامة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 22 ساعة

قرار مفاجئ.. بيراميدز يطلب ضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

الملتقى الثقافي يُكرم أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية

نجوم الزمن الجميل.. الفن ليس مهنتهم الأولى (فيديو)

حكايات "ألف ليلة وليلة" على المسرح الكبير غدًا

محطات في حياة"راهب الليل" طاهر ابو فاشا

بدأت في الإذاعة وانتقلت إلى التلفزيون.. قصة مسلسلات رمضان

غدًا.. أولي حلقات "رمضان المصرى" لعمرو الليثي عبر أثير الشرق الأوسط فى رمضان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:12 م

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

01:01 م

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

09:23 ص

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

03:59 م

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

04:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة