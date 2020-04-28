يوميات نجوم الزمن الجميل في رمضان.. زوزو نبيل "شهر زاد الإذاعة" في ألف ليلة وليلة

يوميات نجوم الزمن الجميل في رمضان من أشهر المسلسلات التي كان ينتظرها الجمهور في رمضان، ألف ليلة وليلة، خاصةً في الوقت الذي لم ينتشر فيه القنوات الفضائية.





خطفت الفنانة "زوزو نبيل" الأسماع والقلوب بصوتها الرقراق "بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد" الذي نقله الأثير لآذان المصريين طوال سنوات كثيرة.





تبدأ فى سرد حكاية جديدة من حكايات ألف ليلة وليلة، وعندما كانت تنهى ليلتها بكلمة "مولاى لقد أدركنا الصباح" التى تقولها بأنوثة ودلال يتخللها صوت صياح الديك.





وفي الخمسينيات تقرر الإذاعة تحويله لمسلسل إذاعي كتب أكتر من 800 حلقة أذيعت على مدار 23 عاما إخراج الرائد الإذاعة القدير بابا شارو.





كان يذاع كل ليلة بعد الفطار في شهر رمضان المبارك، كان بيكون ميعاد المصريين مع صوت "شهرزاد" وتحكي لهم حكايات ألف ليلة وليلة ولم تكن تنهي الحكاية حتى ينتظروها اليوم التالي.



