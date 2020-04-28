محافظ كفرالشيخ: غدًا أخر أيام عزل "كفر العجمي"

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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن العزل الصحي لقرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا سينتهي غدًا الأربعاء، والتي ظلت خاضعة لمدة 14 يومًا، بقرارًا حمل رقم 389 لسنة 2020، عقب ظهور 8 حالات إيجابية من أسرة واحدة وتبين إصابتهم بفيروس كورونا.



وأكد نورالدين، في بيان، علي استكمال تطبيق التطهير والتعقيم بالقرية، كذا بذل المزيد من الجهد وتكثيف أعمال الرش بمراكز ومدن المحافظة، ومتابعة توزيع مواد التطهير وتحديد المواد المستخدمة وكمياتها، بتطبيق المعايير والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، بالإضافة إلى استمرار نشر التوعية الصحية السليمة، لتنفيذ خطة الدولة في إطار من التعاون والتنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.





وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هذه المرحلة يجب أن نأخذ فى الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة الفيروس لسلامة وحماية أرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، لافتًا أن الأمر ليس قضية ساعة الحظر ولكنه يتعلق بسلوكنا كمواطنين في الفترة التي تسبق ساعة الحظر.



وثمّن محافظ كفرالشيخ، دور المشاركة المجتمعية خاصة فى ظل هذه الظروف، من رش الوحدات المحلية أو القري، وذلك تحت إشراف الصحة، ورش المواقع كثيرة التردد مثل الأسواق والبنوك وماكينات الـ ATM، كذا دور المدينة الجامعية بسخا، والمنظومة الصحية من الأطباء والممرضين سيدات ورجال لجهودهم.



وأشاد محافظ كفرالشيخ، بجهود الاطقم الطبية من أطباء وأطقم تمريض ومسعفين بمستشفى العزل ببلطيم المركزي، وهم بحاجة إلى الدعم المستمر فى ظل ما يواجهون من ضغوط خلال الفترة الطارئة الحالية، باعتبارهم يمثلون مصدر الأمان والطمأنينة للمرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد لما يقومون به من عمل من أجل حصار الفيروس وتأمين حياة المرضى والحفاظ على سلامتهم وصحتهم، مشيرًا إلى أنه يتم التواصل المستمر يوميًا مع إدارة الفرق الطبية بالمستشفي للاطمئنان على سلامة الفريق الطبي والوقوف على مستوى جاهزية المستشفي في استقبال الحالات والتعرف على احتياجات المستشفى من مستلزمات والفريق الصحي لتقديم الدعم المعنوي لهم خلال الفترة الحالية.



وأكد محافظ كفرالشيخ، علي فض الأسواق (الموسمية – الأسبوعية- الماشية)، ومنع الباعة الجائلين من تجهيز الأسواق، بالتنسيق بين أجهزة الحكم المحلي والجهات الأمنية، وذلك لحماية المواطنين من أي تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، بالإضافة إلي تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة الـ7 مساءً وحتى الـ 6 صباحًا، ويُستثنى من ذلك القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.



