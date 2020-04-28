اتيكيت وطريقة تحضير سفرة خامس يوم رمضان

- ضعي الشوربة في مطابق غويطة وعندما يتم تناول الشوربة يجب وضع الملعقة جانب الطبق.





- لا تتحدثي مع أفراد اسرتك أثناء تاول الطعامن فمن الاتيكيت عدم التحدث وانت تتناولين وفي يديك الشوكة والسكينة فيجي أن تتركيهما جانبا ويجب أن يعتاد أطفالك الصغار على ذلك.





- لو بتاكلي بالشوكة ووقعت منك على الأرض أو من حد من أولادك لازم تعوديهم ينزلوا يجبوها من الأرض ويتركوها جانبا.