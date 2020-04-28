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اتيكيت وطريقة تحضير سفرة خامس يوم رمضان
الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:07 م
في خامس يوم من شهر رمضان الكريم لعام 1441 هجريا، نقدم لكِ عزيزتي اتيكيت وطريقة تحضير سفرة خامس يوم رمضان، حبث تحرص المرأة في أيام شهر رمضان الكريم على تقديم كافة الأطعة والمشروبات وتقوم بإعداد سفرة كاملة بها كل الأكلات المفترض تحضيرها لأفراد أسرتها، فتعتبر مائدة رمضان بها كل ما يمكن تناوله من مشروبات وأطعمة محبذة لدى الجميع وعن اتيكيت سفرة خامس يوم رمضان إليكم التالي:
- قومى بتحضير الصحون والأكواب على عدد الضيوف بطريقة منظمة ومرتبة، ولاتنس أدوات المائدة مثل المعالق والسكاكين ومناديل السفرة، وبعد الإفطار يكون الصائم بحاجة إلى تناول المياه والمشروبات، لذلك يمكنك وضع طاولة صغيرة عليها زجاجات المشروبات والمياه حتى تكون في متناول ضيوفك، وبعد الانتهاء من الطعام قومى بترتيب المائدة مرة أخرى سريعا.
- لاتنشغلى بتنظيف الصحون، واتركيها حتى يغادر الضيوف حتى يكون لديك وقت للجلوس معهم.
- يجب أن تكون مائدة الطعام مناسبة لعدد الحضور، فإذا كانت لاتكفى فيمكنك الاستعانة بطاولة أخرى.
- يمكنك تزيين الطاولة بالمفرش الرمضاني ووضع زينة رمضان بشكل متناسق في الغرفة، ولكن لاتبالغي في التزيين حتى لاينتقدك ضيوفك.
- ضعي الشوربة في مطابق غويطة وعندما يتم تناول الشوربة يجب وضع الملعقة جانب الطبق.
- لا تتحدثي مع أفراد اسرتك أثناء تاول الطعامن فمن الاتيكيت عدم التحدث وانت تتناولين وفي يديك الشوكة والسكينة فيجي أن تتركيهما جانبا ويجب أن يعتاد أطفالك الصغار على ذلك.
- لو بتاكلي بالشوكة ووقعت منك على الأرض أو من حد من أولادك لازم تعوديهم ينزلوا يجبوها من الأرض ويتركوها جانبا.
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