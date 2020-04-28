8 % تراجع في صادرات مصر من الملابس الجاهزة بالربع الأول





تراجعت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8% لتبلغ 372 مليون دولار في مقابل 406 ملايين دولار خلال الربع الأول من 2019.





وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية إلى انخفاض صادرات الملابس خلال مارس الماضي لتسجل 101 مليون دولار في مقابل 130 مليون دولار بتراجع قدره 22%.





وفيما يتعلق بصادرات الملابس الجاهزة وفقا لدرجة التصنيع أشار التقرير إلى انخفاض صادرات (المصنرات) خلال الربع الأول من 2020 بنحو 22% لتبلغ نحو 122 مليون دولار مقابل 144 مليون دولار خلال الربع الأول من 2019 وانخفاض صادرات "تي شيرت-بولو شيرت" بنحو 16% لتسجل ما قيمته 86 مليون دولار مقابل 97 مليون دولار والأردية الرياضية لنحو 10 ملايين دولار مقابل 24 مليون دولار والبنطلونات بنحو 63% لتبلغ مليوني دولار مقابل 7 ملايين دولار.





وأوضح التقرير أن صادرات مصر من "الملابس الداخلية" حققت زيادة بلغت نحو 35% لتبلغ 8 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار فيما تراجعت صادرات "ملابس الأطفال" بنحو 56% لتبلغ مليون دولار مقابل 3 ملايين دولار.





وانخفضت صادرات "جاكيتات وبليزرات" بنسبة 76% لتبلغ 580 ألف دولار مقابل مليوني دولار و "القمصان والبلوزات" بنحو 29% لتسجل نحو 594 ألف دولار مقابل 833 ألف دولار وصادرات "الجوارب والقفازات" بنحو 14% لتسجل مليوني دولار مقابل 2.3 مليون دولار.





وانخفضت صادرات "البدل " خلال اول ثلاثة اشهر من العام الجاري بنحو 12% لتسجل ما قيمته 1.1 مليون دولار مقابل 1.2 مليون دولار و"المعاطف الأقبية السترات الواقية من الريح والمطر" بنحو 87% لتبلغ 87 ألف دولار مقابل 566 ألف دولار بينما زادت من بلوفرات" كارديجان" بنسبة 112% لتبلغ 248 ألف دولار ومن فساتين وتنانير لتسجل 41 ألف دولار.



