"أنتم السابقون ونحن اللاحقون".. مصطفى خاطر يلتحق بوظيفة جديدة في "عمر ودياب"

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بدأ منذ قليل مسلسل "عمر ودياب"، يذهب الفناني مصطفى خاطر وعلي ربيع للبحث عن وظيفة جدا في المستشفى ويقابلهم الدكتور ويبلغهم بموافقة المدير الخاص بالمدرسة لعملهم معهم.



ويفرح كل من عمر ودياب ظنا منهم انهم سوف يصبحوا دكاترة، ثم يخيب أملهم ويجد الدكتور حدد لهم وظائفهم أن يعمل الفنان علي ربيع عامل نظافة لطول قامته، ويعمل الفنان مصطفى خاطر حارس للمشرحة.



ويتشاجر كل من عمر ودياب لأن الفنان مصطفى خاطر كان يريد أن يكون عامل نظافة وليس مع الأموات في المشرحة ويدخل الى المشرحة ويقول "السلام عليكم أنتم السابقون ونحن اللاحقون"، وينصدم عندما يأتي شخص يخرج له منها ويطمئنه أنه يقوم باصلاح بعض الأشياء ويفهموا طبيعة العمل وأن يحافظ على ال11 جثة من السرقة حتى لا يتورط بهم.





وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.