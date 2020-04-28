"ده أنا هشرفك قدام المدير".. علي ربيع يلتحق بوظيفة جديدة في "عمر ودياب"

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بدأ منذ قليل مسلسل "عمر ودياب"، وعند استلام الفنان علي ربيع للعمل يغني "أمسحي واكنسي نضفي أمسحي"، ليأتي عليه الدكتور ويصيح فيه أنه قام بتنضيف الأجهزة وسوف يخربها، ويحذره من عدم قربه بجانب جهاز القلب.





ليرد عليه الفنان علي ربيع "ده أنا هشرفك قدام المدير"، ويتشاجر الفنان علي ربيع مع مجموعة أطباء معها مريض يريد عمل عملية ويقول له الفنان علي ربيع أنه نظف الأرض ولا يدخل هيخرب تنظيفه ويفرش لهم مشمع أسفل مكان اجراء العملية.





وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.