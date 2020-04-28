حصاد وأرقام فريق سوهاج في المجموعة الأولى بالقسم الثاني

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يحتل فريق سوهاج المركز السابع بقيادة أحمد كشرى، قبل 5 جوالات من ختام الدور الثاني، من منافسات بطولة دوري القسم الثاني، برصيد 22 نقطة.



وحقق سوهاج الفوز في 6 مباريات، منهم 3 مباريات على ملعبه ، ومثلهم خارج الديار، كما التعادل في 4 مباريات، منهم 3 تعادلات على ملعبه، وتلقى الهزيمة في 7مباريات منهم مباراتين بملعبه، مقابل 5 مباريات خارج الديار.



سجل لاعبي النادي السوهاجي، 15 هدف بواقع 5 أهداف، على ملعبه، مقابل 10 أهداف خارج ملعبه.



واستقبل سوهاج في مرماه 15هدف، منهم 4 داخل ملعبه، مقابل 11 بالخارج

ويبقى لفريق سوهاج 5 مباريات في حالة عودة النشاط، حيث سيلعب سوهاج في الأسبوع الـ 18 على ملعبه مع فريق تليفونات بني سويف، ثم يواجه خارج ملعبه فريق البنك الأهلي في الجولة 19، ثم يستضيف فريق طهطا في الجولة 20، ويواجه شبان قنا خارج الديار بالجولة قبل الأخيرة، ويختتم سوهاج الموسم على ملعبه بمواجهة الألومنيوم.



هدافي فريق سوهاج



1- محمد عبد السميع 4 أهداف

2- جون واتشو 3 أهداف

3- محمد ناجح هدفين

4- أسامة رجب هدفين

5- فرج محمد هدف

6- أحمد فرج هدف

7- أحمد جمال هدف

8- محمود شعبان تريكة هدف



ترتيب المجموعة الأولى



1- بنى سويف 35 نقطة

2- البنك الأهلي 35 نقطة

3- الألومنيوم 32 نقطة

4- شبان قنا 31 نقطة

5- بترول أسيوط 24 نقطة

6- تليفونات بني سويف 23 نقطة

7- سوهاج 22 نقطة

8- المنيا 19 نقطة

9- الإعلاميين 19 نقطة

10- الفيوم 18 نقطة

11- ديروط 11 نقطة

12- طهطا 10 نقاط



