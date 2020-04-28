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هكذا رد حسن عسيري على سؤال رامز عن أكثر حيوان يخاف منه "رامز جلال"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:27 م
حسن عسيري
حسن عسيري
مي مرسي
حل الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري ضيف الحلقة الخامسة من برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.


وقام رامز جلال بجعل كرسي الاعتراف يدور حول الأستوديو، وعند طلبه للمياه قال له رامز جلال "هجبلك ماية في جردل علشان الحنفية قطعت"، فقام بلف كرسي الاعتراف ليكن وجهه لبحيرة مياه وأخرج "جلال" كابوريا ووضعها في المياه فانهال "عسيري" بالصريخ قائلا "يا عم الماية ريحتها وحشة"،وجعله رامز جلال يغني "تدري ليش أزعل عليك".




وحاول حسن عسيري استعطاف رامز جلال قائلا "أرجوك يا رامز"، وسأله رامز جلال عن الحيوان التي تخيفه فقال "العسيري" مجيبا عليه قائلا "رامز جلال"، ثم أخرج "جلال" الثعبان من صندوق وقام بتهديده قائلا "أنا حيوان يا حسن..سمعت أن ماجدولين ابنتك كانت تريد سيارة" فرد عليه "عسيري قائلا "هجيبهالها.

وبعد اعتقاد حسن عسيري انتهاء المقلب وتم فكه من كرسي الاعتراف، وبدأ بالقدوم إلى رامز جلال ولكنه وقع في بحيرة مياه،وذالك بعد أن قال له رامزجلال "من دلوقتي انت بقيت فري..عاوزين نثبت للجمهور إن في روح رياضية بس حاسب اوعا تغلط علشان عقاب ربنا كبير".


"والله لجلعلك جدفك".. حسن عسيري يلقي بعض الألفاظ السعودية على رامز

"الله يلعن إبليسك يا ملعون".. رد فعل حسن عسيري في "رامز مجنون رسمي"


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