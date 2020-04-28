شاهد.. بث مباشر لمسلسل "اللعبة" الحلقة 8 على قناة "mbc مصر"

يقدم موقع "الفجر الفني"خدمة مشاهدة مسلسل "ولاد إمبابة" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.يذكر ان مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.ويشارك في العمل ،هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروتسامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي. وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني "لمشاهد الفيديو اضغط