تركيا تسجل 92 حالة وفاة جديدة بـ كورونا ليبلغ الإجمالي 2992





وبذلك سجلت تركيا انخفاضا طفيفا للحصيلة اليومية لوفيات كورونا اليوم الثلاثاء، حيث كانت حصيلة أمس الاثنين 95 وفاة.

وأشارت معطيات وزارة الصحة التركية إلى أن عدد المتعافين تجاوز من جديد عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.





وسجلت وزارة الصحة 2392 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 114 ألفا و653 شخصا، بينما بلغ عدد المتعافين 5018 شخصا.

ويعتبر ذلك عددا قياسيا جديدا للمتعافين، حيث كان العدد القياسي السابق 4561 حالة أمس الاثنين.

وعلى الرغم من أن عدد الإصابات الجديدة كان أقل أمس الاثنين (2131 حالة مقابل 2392 اليوم)، لكن تركيا تشهد توجها نحو انخفاض أعداد المصابين الجدد بشكل عام، حيث كانت أعداد المصابين تتجاوز 3 آلاف شخص يوميا الأسبوع الماضي.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,015 مليون إصابة، بينهم أكثر من 208 ألف حالة وفاة، وأكثر من 888 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.









أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 92 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 2992.