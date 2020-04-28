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انتهاء تصوير "سوق الحرير" بريف دمشق

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:17 م
سوق الحرير
سوق الحرير
الفجر الفني
انتهى اليوم تصوير أخر مشاهد المسلسل السوري "سوق الحرير". 

المسلسل تم تصوير  مشاهده الأخيرة على مدار عشرة أيام بمدينة الفارس الذهبي للإنتاج التليفزيوني بمنطقة يعفور بريف دمشق. 

وأقام الممثلين وطاقم العمل بأحد الفنادق القريبة من   موقع التصوير. 

حيث تم بناء الديكور بالكامل وتم إتخاذ كل الاحتياطات الطبية اللازمة لحماية ووقاية فريق العمل من الكورونا. 
المسلسل بلغ عدد ايام تصويره الفعلية ما يقرب من ٧٠ يوما. 

وهو من إنتاج MBC ستوديوز بالتعاون مع شركة ميلسون. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة. 

ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا ,وسلوم حداد , وكاريس بشار و,فادي صبيح , ونادين تحسين بك , وقمر خلف , وميلاد يوسف ,و ريام كفانة ,و عبد الهادي الصباغ , وشادي الصفدي و, اسعد فضة , وهيفاء واصف , ووفاء موصلي  ,

ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن و, نهال عنبر و, ماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة  : دارين حداد. 

 ويعرض حاليا على mbc1 و MBC عراق وmbc5 و lbc و منصة Shahid. Net. وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة ليؤكد صدق رهان إدارة ام بي سي ستوديو وشركة سليما على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية وايضا طاقم عم متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين او العناصر الفنية الأخرى. 

وتدور أحداثه في خمسينات  القرن الماضي بمدينة دمشق  من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وايضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك؟

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