Advertisements

اتحاد الصناعات يطلق مبادرة الرقم المختصر للمنشأت الصناعية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:20 م
اتحاد الصناعات المصرية
اتحاد الصناعات المصرية
بدأت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اليوم، تفعيل مبادرة العمل بالرقم المختصر الجديد للمنشأت الصناعية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.

وتتيح المرحلة الأولى من المبادرة التي تنفذها شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، الإجابة عن بلاغات ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا، والإبلاغ عن مشكلات توفير مستلزمات الإنتاج، وتلقي طلبات الدعم الفني لحجز الإجتماعات.

وذكرت الغرفة فى بيان أن من المقرر التواصل والتنسيق بشأن كافة التفاصيل خلال 24 ساعة من تلقي الطلب، بالإضافة إلى تلقى طلبات للدعم الفنى للبرامج والخدمات الرقمية.

وتتضمن المرحلة الثانية خدمات رقمية أخرى لدعم الدفع بقاطرة التحول الرقمي في قطاع الأعمال والمنشأت الصناعية المختلفة، وتعتمد غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات على مختلف القنوات التسويقية للإعلان عن المبادرة، ومنها منصات التواصل الاجتماعي والتواصل المباشر مع كافة غرف اتحاد الصناعات المصرية.

وتأتي تلك المبادرة في سياق جهود الدولة للتصدي للآثار السلبية من انتشار فيروس كورونا، لتوحيد المجهودات و الرؤى لترسيخ أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النمو الاقتصادي ومواكبة المتغيرات العالمية الحديثة في رفع جودة وكفاءة الأعمال وانعكاسها على معدلات نمو أعمال القطاع الخاص والدخل القومي.

أخبار تهمك

صراع مشتعل لخطف نجم الأهلي المعار في الصيف

منذ ثلث ساعة

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ نصف ساعة

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ يوم

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ يوم

عمرو أديب يحذر أمهات طلاب الثانوية العامة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

هل حصل الزمالك على توقيع نجم الوداد؟.. وكيله اللاعب يُجيب

منذ أقل من ساعتين

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تصريحات مهمة من مستشار الرئيس بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ يوم

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يومين

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:12 م

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

01:01 م

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

07:27 م

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

09:23 ص

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

03:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة