اتحاد الصناعات يطلق مبادرة الرقم المختصر للمنشأت الصناعية

بدأت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اليوم، تفعيل مبادرة العمل بالرقم المختصر الجديد للمنشأت الصناعية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.





وتتيح المرحلة الأولى من المبادرة التي تنفذها شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، الإجابة عن بلاغات ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا، والإبلاغ عن مشكلات توفير مستلزمات الإنتاج، وتلقي طلبات الدعم الفني لحجز الإجتماعات.





وذكرت الغرفة فى بيان أن من المقرر التواصل والتنسيق بشأن كافة التفاصيل خلال 24 ساعة من تلقي الطلب، بالإضافة إلى تلقى طلبات للدعم الفنى للبرامج والخدمات الرقمية.





وتتضمن المرحلة الثانية خدمات رقمية أخرى لدعم الدفع بقاطرة التحول الرقمي في قطاع الأعمال والمنشأت الصناعية المختلفة، وتعتمد غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات على مختلف القنوات التسويقية للإعلان عن المبادرة، ومنها منصات التواصل الاجتماعي والتواصل المباشر مع كافة غرف اتحاد الصناعات المصرية.





وتأتي تلك المبادرة في سياق جهود الدولة للتصدي للآثار السلبية من انتشار فيروس كورونا، لتوحيد المجهودات و الرؤى لترسيخ أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النمو الاقتصادي ومواكبة المتغيرات العالمية الحديثة في رفع جودة وكفاءة الأعمال وانعكاسها على معدلات نمو أعمال القطاع الخاص والدخل القومي.