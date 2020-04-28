دينا فؤاد توجه رسالة إلى جمهورها بسبب "الاختيار": "اوعوا تكرهوني"

أعبرت الفنانة دنيا فؤاد عن فخرها وسعادتها لمشاركتها في مسلسل "الاختيار"، مطالبة جمهورها بعدم كرها بسبب دورها في المسلسل.





ونشرت "فؤاد" على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة الشخصية التي تجسدها في العمل قائلة: "ليا الشرف وفخورة أني بشارك في عمل عظيم في حجم مسلسل الإختيار⁦، (نسرين عشماوي) دور مختلف تمامًا عن أى دور جسدته قبل كدا، اوعوا تكرهونى.. منتظرة رأيكم في شخصية نسرين عشماوي".





مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل ومحمود حافظ وعدد كبير من الفنانين كضيوف شرف.



