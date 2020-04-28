بعد اختفاء الجثة.. أحمد فتحي يظهر لعلي ربيع ومصطفى خاطر في منزلهم

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بدأ منذ قليل مسلسل "عمر ودياب"، يدخل الفنان علي ربيع الى غرفة المشرحة الى الفنان مصطفى خاطر، وعند طلب دياب ببقاء عمر معه في المشرحة.



يقول له الفنان علي ربيع أنا مستحيل أدخل المشرحة ويخبره الفنان مصطفى خاطر أنه في المشرحة بالفعل، ليصرخ الفنان علي ربيع قائلا"هي دي مشرحة انا افتكرتوا فرن أفرانجي".



ثم يكتشفا أن جثة من جثث المشرحة قد سرقت، ويهربا ويصرخ الفنان مصطفى خاطر، أن الجثة أختفت وأنها في مسئوليته ويقترح عليه الفنان علي ربيع الهروب.



ثم يظهر لهم فجأة في منزلهم الفنان أحمد فتحي ويقول لهم أنه عفريت شعبان الجثة التي أختفت وقد مات مخنوق.



يفرح الفنان علي ربيع بظهور لهم عفريت وأنه كان ينتظر هذا الشئ من زمان ويطلب منه ما يشاء ليحقق طلباتهم، ويقول له الفنان أحمد فتحي أنه ميت مخنوق ولا ينصرف الا بعد تحقيقهم لهم طلباته أولا.



ويقول له الفنان أحمد فتحي أنه عفريت هتيه ولا يأذيهم ويطلب منه الفناني علي ربيع ومصطفى خاطر أن يختفي وبالفعل يختفي.



وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.