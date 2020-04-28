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تصدر الفنان رامز جلال تريند "تويتر" قبل انتهاء الحلقة الخامسة من "رامز مجنون رسمي"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:31 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
تصدر الفنان رامز جلال تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذالك قبل انتهاء الحلقة الخامسة من برنامج "رامز مجنون رسمي" باستضافة الفنان السعودي حسن عسيري.

وتدور أحداث البرنامج حول استضافة أحد النجوم وإقناعه بأنه برنامج ليجيب فيه على بعض الأسئلة الجريئة ويقومو بربط أيديه وأرجله في كرسي، ويتفاجأ الضيف بخروج رامز جلال من صندوق مغلف ليبدأ في معاقبتهم من خلال دوران كرسي الاعتراف في الأستوديو بأكمله ثم مرحلة الصعق بالكهرباء ومرحلة العقرب والثعبان

برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنانة رامز جلال، ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء طوال أيام شهر رمضان الكريم.

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