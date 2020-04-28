حقيقة رغبة بايرن ميونخ في ضم ديبالا

نفت تقارير صحفية ألمانية اهتمام بايرن ميونخ الألماني برغبته في التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن بايرن ميونخ لا يفكر في التعاقد مع ديبالا، وأن تقارير إهتمام النادي البافاري بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني عارية تمامًا عن الصحة.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن هدف بايرن ميونخ في الصيف المقبل هو الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والذي كان قريبًا جدًا من الانضمام إلى الفريق البافاري في الصيف الماضي.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن يوفنتوس يفكر في إدراج باولو ديبالا في صفقة التعاقد مع البرازيلي جابرييل جيسوس نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والبالغ من العمر 23 عامًا