عفريت شعبان يصيب جسد نهال عنبر في "عمر ودياب"

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بدأ منذ قليل مسلسل "عمر ودياب"، يذهب الفنان مصطفى خاطر الى والدته الفنانة نهال عنبر لكي تحميه ويتفاجئ أن العفريت الذي يجسده الفنان أحمد فتحي لبس والدته الفنانة نهال عنبر وتتحدث بصوته.



ويطلب الفنان مصطفى خاطر من الفنان أحمد فتحي أن يخرج من جسد والدته وبالفعل يخرج ويطالبه بتنفيذ ما يريده له والا سيدخل جسدها مرة أخرى ثم يختفي.





وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.