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مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
وجه النادي الأهلي صدمة قوية إلى صالح جمعة نجم الفريق بشأن مستقبله مع الفريق الفترة القادمة.

وأبلغ مسئولو القلعة الحمراء صالح جمعة أن إدارة النادي قررت رحيله في نهاية الموسم الجاري ويجب عليه البحث عن عرض مناسب له في الصيف القادم.

وجاء قرار إدارة الأحمر برحيل صالح جمعة بعد إصرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء بعدم استمرار اللاعب في الفريق نظرا لعدم حاجته له.

ومن المتوقع أن ينضم صالح جمعة إلى أحد أندية الدوري الخليجي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب رحيله عن الأهلي.

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