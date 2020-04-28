Advertisements

عاجل.. تكليفات جديدة من السيسي لصالح الأطباء

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:27 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
الفجر
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع عدد من مديري مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، وهي مستشفيات العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، و١٥ مايو، وأبو خليفة، وإسنا التخصصي، وعين شمس التخصصي بالعبور، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع سير العمل في مستشفيات العزل، باعتبارها من أهم أدوات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعرب عن التقدير والاعتزاز بالجهود الضخمة التي تبذلها الأطقم الطبية العاملة بتلك المستشفيات خلال هذه الفترة الاستثنائية.

ووجه السيسي في ذات السياق بتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيات العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة وأعلى معايير مكافحة العدوى بها، فضلاً عن التشديد على توفير العدد الكافي من القوى البشرية.

كما وجه الرئيس بتكثيف حملات التوعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين بشأن فيروس كورونا، والتي من شأنها أن تدفع البعض إلى تجنب الخضوع للفحوصات أو طلب الرعاية الطبية خوفاً من التعرض للنبذ الاجتماعي، وهو الأمر الذي يزيد من خطورة إصابتهم.

وتجاوزت مصر الخمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 260 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات لـ 5042 حالة، كما سجلت أعلى معدل وفاة بعد تسجيل 22 حالة، ليرتفع معدل الوفيات لـ 359 حالة.

خروج 68  من المصابين

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

تسجيل 260 حالة جديدة 

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر مستفي العزل متعافين فيروس كورونا زير التعليم الرئيس السيسي اخبار

أخبار تهمك

تصريحات مهمة من مستشار الرئيس بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

هل حصل الزمالك على توقيع نجم الوداد؟.. وكيله اللاعب يُجيب

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ يوم

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يومين

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 7 ساعات

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ يوم

عمرو أديب يحذر أمهات طلاب الثانوية العامة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: العاملون بالمهن الطبية ليسوا أقل مكانة من "الجنود"

بعد تسجيل 13 حالة.. وفيات كورونا في مصر تتجاوز 300

ارتفاع إجمالي مصابي كورونا في المكسيك لـ13842 حالة

الصين تعلن 11 حالة إصابة جديدة بكورونا دون وفيات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن إصابات اليوم (فيديو)

مستشار الرئيس للصحة: لن نتخذ أي إجراء يضر بالمواطن (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:12 م

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

01:01 م

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

07:27 م

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

09:23 ص

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

03:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة