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نيوكاسل يخطط لضم نجم برشلونة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:27 م
نيوكاسل يونايتد الإنجليزي
نيوكاسل يونايتد الإنجليزي
ريهام عبد المحسن

أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يفكر في دخول سباق التعاقد على البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن نيوكاسل يخطط لعقد عدة صفقات من العيار الثقيل في الصيف المقبل، وذلك في ظل اقتراب صندوق الإستثمار السعودي من الإستحواذ على النادي الإنجليزي نظير 350 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نيوكاسل يونايتد يخطط للتعاقد مع البرازيلي كوتينيو البالغ من العمر 27 عامًا مقابل 100 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن كوتينيو انتقل إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند الشراء النهائي في عقده عقب نهاية الموسم الحالي مقابل 120 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بايرن ميونخ لا ينوي تفعيل بند الشراء في عقد كوتينيو، على الرغم من أن عدة أندية أعربت عن رغبتها ف التعاقد مع النجم البرازيلي على رأسها تشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون الإنجليزيين.

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