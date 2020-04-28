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أحمد زاهر يتصدر تريند جوجل اليوم 28/4/2020.. والسبب ابنته

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:24 م
بوابة الفجر
تصدر الفنان أحمد زاهر محرك البحث جوجل اليوم الثلاثاء الموافق 28/4/2020، وهذا عقب نشر ليلى ابنته مقطع فيديو لها من مسلسل الفتوة، عبر حسابها بموقع التيك توك.

وعلقت ليلى أحمد زاهر على مقطع الفيديو قائلة ""معاكسة زمان.. الفتوة.. نورا حسن الجبالي، عبده اللبان".

ونال الفيديو إعجاب العديد من الجمهور، حيث أن دورها في المسلسل مختلف ومميز، وتظهر في المسلسل بدور ابنه الفنان ياسر جلال.

ويعتبر مسلسل الفتوى بطولة ياسر جلال و أحمد صلاح حسني، والقديرين أحمد خليل ورياض الخولي، بجانب نجلاء بدر ومي عمر وهنادي مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدي فكري وعهدي صادق وغفران محمد وعزوز عادل، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجي.

وعن الفنان أحمد زاهر، فيشارك هذا العام في مسلسل البرنس مع النجم محمد رمضان، ومعه باقة من المع النجوم منها نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، إدوارد، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش ونجوم أخرين.

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ياسر جلال محمد رمضان ليلى أحمد زاهر الفتوة البرنس احمد زاهر

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