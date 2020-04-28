في خامس حلقات "سلطانة المعز".. نعيم يطلب الزواج من السلطانة

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عرضت قناة "النهار" منذ قليل الحلقة الخامسة من مسلسل "سلطانة المعز" للفنانة غادة عبد الرازق.



دارت أحداث الحلقة الخامسة حول

تمكن المحامي "سلام" من إثبات براءة موكله "شمس"محمد شاهين من قضية الاتجار بالأعضاء البشرية ومقتل 18 شخصًا في المزرعة المجاورة له،وإثباته أن الشخص الذي قتله نتيجة الدفاع عن النفس.



إقامة"نعيم"محمود عبد المغني حفلًا للغداء داخل حديقة فيلته بمناسبة خروج شقيقه"شمس" وحضره "سلطانة" غادة عبد الرازق وشقيقها"سلام" وزوجة شقيقها،بيع "حمدي" محمود البزاوي للحمام الذي كان يمتلكه لشراء بدلة لكي يتمكن من حضور الحفل.



مغازلة "شمس"محمد شاهين لزوجة "سلام" أثناء تحضيرهم للطعام، إخبار "نعيم" محمود عبد المغني لـ"سلام" أحمد ماجد أنه سيجعله المستشار القانوني لشركته.



طلب "نعيم" الزواج من" سلطانة"، ثم تخبر أسرتها بذلك، فتنفعل ابنتها عليها لأنها لا تُريدها أن تتزوج،ثم تعتذر لها بعد ذلك وتخبرها أن تتزوجه إذا كانت تريد ذلك،ويتضح أيضًا أن نعيم ساهم في قتل بعض المُلثمين في الحلقة الأولى.







تدور الأحداث في إطار درامي شعبي،حول سلطانة التي تقوم بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكنها تقع في الحب وتتغير حياتها بعد ذلك.



والجدير بالذكر أن مسلسل "سلطانة المعز" من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم،بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار.