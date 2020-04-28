حسن عسيري لرامز: تدري أمك ماتت ليش؟ علشان كرهتك !

كان الفنان السعودي حسن عسيري،ضيف الحلقة الخامسة من برنامجه "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.وعند اعتقاد الفنان حسن عسيري انتهاء مقلب برنامج "رامز مجنون رسمي" تفاجأ بسقوطه في مياه، وبعد خروجه قال لرامز جلال "وحياة أمك لسة في شئ"، فرد عليه "جلال" قائلا "أنا أمي توفت" فقال له حسن عسيري "تعرف ليش اتوفت لأنها كرهتك"،وقام رامز جلال بإخراج "العسيري" من المياه وكان يشعر بالقلق لاعتقاده أنه لن ينتهي المقلب على ذالك.وطلب منه رامز جلال أن ينظر للكاميرا لينهي البرنامج فقال حسن عسيري "استنوني في رمضان مع رامز مجنون فعلا"، وبدأو بالإقلاع على سلم الأستوديو ليجد "عسيري" مياه قادمة بالصابون وسقطو الإثنين مرة أخرى.