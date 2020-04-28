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"الكهرباء" تؤكد استمرار العمل بالمشروعات الجديدة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:35 م
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرا من المهندس جابر الدسوقى رئيس القابضة للكهرباء حول موقف العمل بالمشروعات الجديدة خاصة محطتى أسيوط والوليدية و جنوب حلوان وبرامج الصيانة التقليدية والوقائية لوحدات التوليد بالشبكة القومية.

وقال المهندس محمد مختار رئيس شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء إن الاستثمارات الجديدة المخصصة لمشروعات انتاج الكهرباء فى جنوب الوادى تستهدف استكمال إقامة محطة توليد الوليدية 3 بطاقة 650 ميجاوات بنظام الضغوط فوق الحرجة بتكلفة2.5 مليار جنيه، بجانب تخصيص 100 مليون جنيه لأعمال الإحلال والتجديد للحفاظ على المحطات القائمة.

أوضح أن تكاليف الوقود المطلوب لتشغيل محطات التوليد تبلغ 9.6 مليار جنيه،والشركة تستهدف خفض استهلاك الوقود فى وحداتها لانتاج الكيلووات ساعة إلى 194 جراما بدلا من 196 جراما.

واشار الى اكتمال دخول كافة قدرات محطة جنوب حلوان العملاقة طاقة 1950 ميجاوات الخدمة لتساهم فى خفض تكاليف الانتاج للكيلووات واستهلاك الوقود والانبعاثات البيئية و ان تشغيل المحطة رفع مساهمات شركة الوجه القبلى فى انتاج الكهرباء لرقم قياسى غير مسبوق.

واوضح ان قدرات انتاج الكهرباء الجارى استكمال اضافتها من محطات جنوب مصر تبلغ 5.5 ألف ميجاوات إلى جانب القدرات الحالية التى يتم ضخها للشبكة القومية من مشروعات الوجة القبلى.

أشار إلى أن البرنامج الزمنى لتشغيل محطة الوليدية الشهر القادم وإدخال الدورة المركبة لمحطة غرب اسيوط حيث تم تشغيل الوحدة الأولى بطاقة 850 ميجاوات بعد التغلب على مشكلات الصرف والاتفاق مع وزارة البيئة على ذلك .

وكذلك تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والصيانة لعدد من وحدات التوليد طبقا للبرامج الزمنية، وتم صيانة محطة توليد غرب اسيوط القديمة بالكامل والوحدات المتنقلة والكريمات الغازية وانتهاء اعمال العمرات لوحدات الدورة المركبة تم اعادة الوحدة الأولى بمحطة توليد الوليدية للخدمة عقب الانتهاء من اعمال الصيانة والتجديد لها.

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