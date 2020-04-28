صراع مشتعل لخطف نجم الأهلي المعار في الصيف

شهدت الفترة الأخيرة صراع بين العديد من الأندية للتعاقد مع واحد من نجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب كل من نادي إنبي ونادي مصر المقاصة في التعاقد مع حسين السيد الظهير الأيسر للأهلي والمعار إلى نادي الصفاقسي التونسي.

كما يرغب نادي الصفاقسي أيضا في شراء عقد حسين السيد بشكل نهائي بعد تألقه الواضح مع الفريق في الموسم الحالي.

ولم يحسم النادي الأهلي حتى الآن موقف حسين السيد مع الفريق في الموسم القادم ولكن الاتجاه الأقوى داخل النادي هو استمرار إعارته في الخارج.