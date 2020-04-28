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العراق يعلن تسجيل 81 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 33 وحالتي وفاة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 81 إصابة جديدة بكورونا و33 حالة شفاء وحالتي وفاة، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

وسجلت الصحة العراقية،الأحد، 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الإصابات يبلغ 1820 إصابة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,015 مليون إصابة، بينهم أكثر من 208 ألف حالة وفاة، وأكثر من 888 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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فيروس كورونا شفاء حالتي وفاة العراق السياحة و إصابة 81 57 إصابة 33

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