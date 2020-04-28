بهذه الطريقة.. أحمد فتحي يهدد علي ربيع في "عمر ودياب"

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بدأ منذ قليل مسلسل "عمر ودياب"، يصرخ الفنان محمد محمود ويجري على الفنان علي ربيع ويخبره أن السيدة التي تدعي انصاف ظهرت له من تحت السرير وشعرها منكوش، وهددته ان لم تدفع فلوس الكهرباء ستقصف حياته.



ويطلب الفنان محمد محمود من الفنان علي ربيع أن يأتي معه الى الغرفة ويطمئنوا، ويناديه دائما، ثم يظهر له الفنان أحمد فتحي ويهدده ان لم يسمع كلامه سيأذي خاله ويلبسوا.



ويقول له الفنان علي ربيع أن يلبسوا ان استحملوا، ويعطيه الفنان أحند فتحي أن يقابله غدا هو ودياب على القهوة والا سيندم ثم يختفي.





وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.