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تايمز: لاعبو السيتي سيدخلون الحجر الذاتي بعد العودة لمانشستر

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
وتوقفت منافسات كرة القدم الاحترافية في إنجلترا الشهر الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وتستمر إجراءات العزل العام المفروضة من الحكومة البريطانية حتى السابع من مايو (آيار) على الأقل.

ووسط تطلعات الدوري الإنجليزي الممتاز بالعودة في يونيو (حزيران)، المقبل يعود اللاعبون الأجانب والمدربون إلى إنجلترا، وقالت الصحيفة إنه "على الأرجح سيطلب منهم الالتزام بالعزل الذاتي ضمن خطوات الحد من انتشار الفيروس".

وأضافت تايمز أن أربعة مدربين على الأقل ولاعبين من عدة أندية سيطبق عليهم نفس الأمر.

وتوجه غوارديولا إلى إسبانيا بعد وفاة والدته هذا الشهر، بينما انتقل ثمانية من لاعبي سيتي إلى بلادهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن نونو إسبريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون واندرارز يوجد في البرتغال مع طاقمه بينما يقيم خمسة لاعبين من الفريق خارج انجلترا.

كما يوجد دانييل فاركه مدرب نوريتش سيتي ورالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون وبعض لاعبي الفريقين بجانب لاعبين من برايتون أند هوف ألبيون خارج انجلترا.

وبدأ سون هيونج-مين مهاجم توتنهام هوتسبير فترة خدمة عسكرية في بلده كوريا الجنوبية تمتد لثلاثة أسابيع بدءاً من 20 أبريل (نيسان).

ومن المنتظر أن تجتمع أندية الدوري الممتاز عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الجمعة لمناقشة خيارات إنهاء الموسم.

وأعادت فرق آرسنال ووست هام يونايتد وبرايتون فتح ملاعب التدريب الخاصة بالفريق الأول لخوض تدريبات فردية استعداداً لعودة المباريات. 

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