عملاق الكالتشيو يخطط لضم محمد صلاح

فجرت تقارير صحفية إيطالية مفاجأة كبرى، بعدما أشارت إلى أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان يخطط للتعاقد مع جناح نادي ليفربول ومنتخب مصر الأول محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لشبكة "7 Gold" الإيطالية فهناك اهتمام من كونتي بضم محمد صلاح في حالة رحيل مهاجمه المميز، لاوتارو مارتينيز، لصالح برشلونة.

وأشارت الشبكة إلى ان لاوتارو قريب من الانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل من أجل تدعيم صفوف الفريق الكتالوني .

وأكدت الشبكة أن محمد صلاح هو الهدف الأول لمدرب إنتر ميلان في حالة رحيل لاوتارو، حيث يراه كونتي المهاجم القادر على قيادة الخط الأمامي إذا غادر الأرجنتيني إلى برشلونة.