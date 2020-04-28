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رفضت الانتقال إلى ريال مدريد.. تصريحات مثيرة من نيستا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
أكد الإيطالي أليساندرو نيستا، مدافع ميلان ومنتخب إيطاليا السابق، أنه رفض الانتقال إلى صفوف ريال مدريد مطلع الألفية الحالية.



وقال نيستا: "لم أكن أريد الرحيل عن لاتسيو لأي سبب، لم تكن لدي رغبة في ذلك الوقت في الذهاب إلى مكان آخر، خضنا مباراة ودية ذات مرة في إسبانيا أمام ريال مدريد، عقب انتهاء اللقاء وبمنطقة الحافلات، وصل فرناندو هييرو وقال لي: يجب أن تأتي إلى ريال مدريد، ما الذي تفعله في لاتسيو".



وتابع: "رددت عليه بقولي: أنت مجنون حتماً، ألعب في صفوف لاتسيو، نظر إلي ملياً، وبالطبع ربما فكر في أنني هو المجنون"، خلال بث مباشر مع المهاجم الإيطالي السابق كريستيان فييري.



وروى نيستا، المولود في العاصمة الإيطالية روما والذي يشجع لاتسيو بحرارة، هذه الواقعة كي يؤكد مدى ولاءه تجاه فريق مدينته خلال تلك الفترة.

إلا أن الأزمة المالية الحادة التي تعرض لها النادي، وكان يرأسه وقتها سرجيو كرانيوتي مطلع 2000، تسببت في بيع نيستا للـ(روسونيري) من أجل إعادة التوازن لخزانة نادي العاصمة.

واستطرد اللاعب الدولي السابق: "بعدها حدث كل ما يرد في الحسبان، أزمة اقتصادية عنيفة وتقرر بيعي إلى ميلان، لكنني ممتن لأن ميلان سمح لي بالتألق في إيطاليا أيضاً، قمنا بأمور عظيمة معاً".

وحصد نيستا (44 عاماً) بطولة دوري الأبطال مرتين مع أبناء الشمال الإيطالي عامي 2003 و2007، وكذلك شارك في رفع الـ(آتزوري) لكأس العالم في 2006 على الأراضي الألمانية. 

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