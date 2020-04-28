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هشام ماجد يخون أحمد فتحي مع "تهاني" للفوز بالتحدي الرابع في "اللعبة"
الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:40 م
سيدة صادق
بدأ اليوم البث المباشر لمسلسل"اللعبة" وذلك عبر قناه mbc مصر، في تمام الساعة الثامنه والربع (8.15)مسائاً وذلك بعد تغيير خريطة عرض المسلسلات علي قناة mbcمصر.
وقام شيكو وهشام ماجد بدراسة الخطط لخيانة زوجاتهم، للفوز بالتحدي الرابع للعبة والجائزة المالية مقدارها (ربع مليون جنية)، فقرر هشام ماجد أنه سيقوم بخيانة زوجتة مع خطيبة صديقة أحمد فتحي، فغضب أحمد فتحي وأخبرة كدا عيب دي خطيبتي"
ويتفاجئ أحمد فتحي بأن هشام ماجد ذهب لتهاني خطيبتة في المطبخ في الفندق وأخذ يغازلها،قائلاً :"إزيك يا تهاني، ياااه يا تهاني كنتي فين وسيباني، لترد" تهاني:" أنا طول الوقت موجوده جنبك وحواليك بس أنت اللي مكنتش حاسس بيا، فيرد "هشام "كنت حمار كنت مغفل، كنت مش عارف الصح من الغلط.
ويستمر الحديث بينهم، وتقول اهاني أنا كنت حاسة أنا شفتك مرة بتبص عليا، بس لا يا "ماظو أنت متجوز، ليرد" هشام"قائلاً :" حتس لوضغط عليكي، فترد "تهاني قائلة :" لو ضغطت عليا عادي، أنا بحبك، بحبك، بحبك "، بينما يسمعهم أحمد فتحي خطيب تهاني بالصدفة ويقول بنبرة مكسورة تملأها الحزن والأسي" كدا يا صاحبي، بتعط من ورايا. "
يذكر أن بدأ في الحلقة السابقة، التحدي الرابع للعبة حيث أن، من شروط التحدي هو أن يقوم شيكو وهشام ماجد بخيانة زوجاتهم مي كساب وميرنا جميل، بشرط أن تكتشف الزوجة الخيانة وتقوم بضربة بالقلم قبل مرور ٤٨ ساعة.
علي الجانب الآخر، يستعين هشام ماجد بأحمد فتحي لعمل فيلم لهشام ماجد لخيانة زوجتة، ويصدمة هشام ماجد بأنه يريد أن يمثل الخيانة مع خطيبته فيرد أحمد فهمي متفاجئاً "لا عيب".
يذكر ان مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.
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ويشارك في العمل ،هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت وسامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي. وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني "
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