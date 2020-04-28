محمد رمضان يواصل مساعدته لنور ووالدتها في خامس حلقات "البرنس"

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قامت قناة "dmc" منذ قليل بعرض الحلقة الخامسة من مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان.



دارت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "البرنس"حول تشاجر "سميحة "سلوى عثمان و "رضوان" محمد رمضان بسبب رفضه لإعطاء أشقاءه حقوقهم.



محاولة اقناع "فتحي" لـ"رضوان" بأنه ليس غاضبًا بسبب كتابة والده لجميع ممتلكاته لرضوان لكنه لا يتمكن من تصديقه.





تبدأ "علا" نور اللبنانية بالبحث عن وظيفة لكل تعمل بها لكي تستطيع الانفاق على نفسها ووالدتها.



إحضار "رضوان" لأم علا صفاء الطوخي تصريح زيارة لنجلها "حمادة".



اتفاق "فتحي"مع اخوته "رأفت" و" ياسر" على قتل شقيقهم "رضوان" وأسرته.



مساعدة "رضوان" لـ"علا" في الحصول على وظيفة حيث توسط لها عند رجلاً يُدعي "بشوي" يمتلك أحد الشركات،قام بتصليح سيارة عنده في الورشة الخاص بها، تمكن من بيعها بمساعدة رضوان.



يشار أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان،إدوارد،بدرية طلبة،عبد العزيز مخيون،دنيا عبد العزيز،ريم سامي،أحمد داش.