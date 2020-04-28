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أسعار الذهب تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:34 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
واصلت أسعار الذهب التراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، للجلسة الثالثة على التوالي، بعد أن أعلنت بعض الدول،  مثل إيطاليا ونيوزيلندا تخفيف إجراءات الإغلاق، وتطلع مزيد من الولايات الأمريكية إلى استئناف الأعمال التجارية، في حين قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن من السابق لأوانه تخفيف القيود.

وأدى إغلاق الأعمال بفعل وباء "كوفيد-19" إلى تسجيل 26.5 مليون أمريكي للحصول على إعانات البطالة منذ منتصف مارس، ليكون من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 16 بالمائة أو أعلى في تقرير الوظائف المقبل.

لكن جاءت خسائر الذهب هامشية مع تراجع عوائد السندات الأمريكية وهبوط الدولار.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن هبوط حاد في ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال الشهر الجاري، كما انخفض عجز الميزان التجاري للسلع في الولايات المتحدة في الشهر الماضي.

فيما تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.09 بالمائة إلى 1722.20 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1704.10 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.3 بالمائة إلى 1708.34 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أدار الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 99.848.

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