شاهد..بيومي فؤاد يخترع لبان بالملوخيه

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عرضت اليوم الحلقة الخامسة من مسلسل "رجالة البيت" على قناة أون الساعة 7:45 مساءاً، وقرر بيومي فؤاد والد أكرم حسني "بومبا" أن يخترع اللعبان حتى يتصدرو السوق، عندما ذهب إليه تيمون وبومبا، وجدوه يفعل "شهقة"وعندما سألوه.





قال لهم بيومي فؤاد أنه يخترع لبنان بطعم الملوخية.





يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.





ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.









