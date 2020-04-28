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الزمالك يتمسك باستمرار دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:42 م
أرشيفية
أرشيفية
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية محلية، عن رفض مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إلغاء النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقل تأجيل مباريات الدور قبل النهائي من البطولة بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

 

وأكدت التقارير الصحفية أن الزمالك متمسك بشدة باستكمال البطولة الإفريقية، بعد وصول الفريق لمرحلة متقدمة في المنافسة على اللقب، وأن النادي لا يمانع استكمال الأدوار المتبقية من البطولة في أي وقت قادم عقب استقرار الأوضاع بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.


وأشارت التقارير إلى أن مجلس الزمالك لا يمانع إلغاء الموسم الحالي من مسابقة الدوري الممتاز، بعد ابتعاد الفريق عن المنافسة على اللقب، وتواجد الأهلي بمفرده في الصدارة واشتعال المنافسة على المركز الثاني.

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