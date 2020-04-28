Advertisements

أرسنال يرفض مطالب ويليان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:42 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

رفض نادي آرسنال الإنجليزي، المطالب المالية الكبيرة، لجناح تشيلسي ويليان، بسبب تقدم اللاعب البرازيلي الموهوب بالعمر.

 

وعرض "الجانرز" إحضار البرازيلي كبديل لقائد الفريق بيير إيميريك أوباميانغ.

 

ويقال أن اللاعب 31 عاماً يطالب بصفقة لمدة ثلاث سنوات تتوافق مع راتبه الحالي البالغ 120 ألف جنيه إسترليني في غرب لندن، لكن آرسنال يعارض توقيع مثل هذه الصفقة طويلة الأجل للاعب الذي سيكون عمره 32 عاماً في أغسطس .

 

ورفض ويليان بالفعل عقداً لمدة عامين من تشيلسي، وهو أيضاً مثير للاهتمام لكل من ليفربول وإنتر ميلان، ولكن البرازيلي يمكن أن يصبح خياراً جذاباً لمدرب أرسنال ميكيل أرتيتا الذي ورد أنه يأس بشكل متزايد لخسارة أوباميانغ في الصيف.

أخبار تهمك

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يومين

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ يوم

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يحذر أمهات طلاب الثانوية العامة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

صراع مشتعل لخطف نجم الأهلي المعار في الصيف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يحدد شرطه الوحيد للبقاء في الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تكليفات جديدة من السيسي لصالح الأطباء

منذ ساعتين

بسبب الزمالك.. بيراميدز يفاجئ عمر جابر بطلب غريب

منذ نصف ساعة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم مازيمبي

منذ ساعة

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 5 ساعات

متخصص يفجر مفاجأة عن حجم الرذاذ الناقل لكورونا

منذ 41 دقيقة

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:12 م

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

01:01 م

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

09:23 ص

الأهلي يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم مازيمبي

08:22 م

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

07:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة