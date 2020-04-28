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غلق مخزن وضبط 6 طن مخللات وفول سوداني فاسد بالدقهلية (صور)

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:48 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن ضبط ما يزيد عن 6 طن مخللات وملح وفول سوداني وأغذية متنوعة مخالفة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بقريتي تلبنت وشبراويش مركز أجا. 

وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية والتزام البائعين بالشروط القانونية والصحية للتداول. 

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة ان المضبوطات تشمل 70 برميل مخللات مختلفة باجمالي وزن 3 طن ونصف لتغير في خواصها وظهور عفن، وطن ملح بقرية تلبنت، وضبط 50 شيكارة فول سوداني بقشر بدون تاريخ إنتاج باجمالي وزن واحد طن ونصف، و75 كيلو زيتون شرائح أسود و100 كيلو هريسة شطة بقرية شبراويش، وتم تحرير محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وعلي صعيد، آخر أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الانتهاء من إزالة 372 حوض سمك بمساحة 220 فدان، ضمن حملة إزالة التعديات داخل بحيرة المنزلة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

تأتي الحملات في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات علي البحيرات الطبيعية وتطويرها وعودتها الي سابق عهدها وفي مقدمتها بحيرة المنزلة.

وأعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء عن الانتهاء من إزالة 372 حوض سمك بمساحة 220 فدان ضمن حملة إزالة التعديات داخل بحيرة المنزلة، التي شنتها المحافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومديرية أمن الدقهلية.

وأكد مختار، علي أن حملات إزالة التعديات بكافة أنواعها داخل البحيرة مستمرة، حتي تصبح بحيرة المنزلة أكبر البحيرات الطبيعية من حيث المساحة وغنية بثرواتها السمكية المتنوعة.

واشار المحافظ إلي أن إعادة تطوير البحيرة سيؤدي الي توفير العديد من فرص العمل أمام الصيادين والشباب من خلال الصيد الحر داخل البحيرة، وانشاء العديد من المصانع المتخصصة في مجال انشاء ادوات الصيد وتغليف الأسماك وتصديرها والذي سيؤدي إلي زيادة إنتاج مصر من الأسماك مما سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.

والجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية أناب هيثم الشيخ نائب المحافظ لشن حملة مكبرة لإزالة تعديات المواطنين بإقامة احواض اسماك مخالفة داخل جزيرة العزبي ببحيرة المنزلة أول أمس الأحد بالتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية والمعنية واستمرت الحملة علي مدار ثلاثة أيام.

غلق مخزن وضبط 6 طن مخللات وفول سوداني فاسد بالدقهلية (صور)
غلق مخزن وضبط 6 طن مخللات وفول سوداني فاسد بالدقهلية (صور)
غلق مخزن وضبط 6 طن مخللات وفول سوداني فاسد بالدقهلية (صور)
غلق مخزن وضبط 6 طن مخللات وفول سوداني فاسد بالدقهلية (صور)
غلق مخزن وضبط 6 طن مخللات وفول سوداني فاسد بالدقهلية (صور)
غلق مخزن وضبط 6 طن مخللات وفول سوداني فاسد بالدقهلية (صور)

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