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إجازات رسمية ينتظرها المصريون في 2020

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:40 م
بوابة الفجر
ينتظر المصريون في عام 2020، إجازات رسمية عديدة، حيث يحرص عمال القطاعين الحكومي والخاص على معرفة الإجازاتا لرسمية لعام 2020، وجاء هذا بعد صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء لتحديد موعد الإجازة الرسمية لعيد العمال الذي يوافق الجمعة المقبل، الأول من مايو، ليكون يوم الخميس الموافق 30 من إبريل إجازة رسمية بأجر كامل.

ومن هنا إليكم العطلات الرسمية للعاملين بالقطاعات الأربعة، إذ يحصل العاملون على عطلات رسمية بعد إجازة عيد العمال، المقررة هذا الأسبوع، وهي:  

- أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 24، 25، 26 مايو 2020 إجازة عيد الفطر .

- الثلاثاء 30 يونيو 2020 بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

- الخميس 23 يوليو 2020  بمناسبة ذكرى ثورة 1952.

- الخميس 30 يوليو 2020 وقفة عرفات.

- أيام الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، 31 يوليو، و1 و2 و3 أغسطس 2020، إجازات عيد الأضحى المبارك.

- الخميس 20 أغسطس 2020 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 الذكرى 47 لانتصارات حرب 1973.

-  الثلاثاء 29 أكتوبر 2020 ذكرى المولد النبوي الشريف.

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