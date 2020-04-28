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"مواطنون ضد الغلاء": كيلو البصل في الكويت بسعر برميلين بترول (فيديو)
الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:51 م
داليا الحسين
قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الجمعية هي بيت خبرة للدولة، لافتًا إلى أنه في عام 2008 كانت الجمعية أول من طبقت فكرة فتح منافذ لبيع السلع الاستهلاكية للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأضاف "العسقلاني"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة توسعت بعد ذلك في فتح منافذ لبيع السلع عن طريق وزارات الداخلية والدفاع والزراعة، لافتًا إلى أن الأسعار الحالية في الأسواق جيدة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، وعلى سبيل المثل سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات.
وأشار إلى أن دولة الكويت وبعض الدول الخليجية دخلت في أزمة بسبب عدم توافر السلع الغذائية مثل البصل الذي كان يباع في الكويت بقيمة 28 دولار أي ما يقارب سعر برميلين بترول.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية، وطمأن المواطنين، مؤكدا أن التزاحم على السلع لا داعي له، طالما أن السلع تتوافر بكميات كبيرة تكفي احتياجاتنا لعدة شهور.
وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء: التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهئية المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لفيروس "كورونا المستجد" في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تداعياته.
كما تناولت الوزيرة بالشرح الموقف الخاص بتوريدات المستلزمات والادوات الطبية اللازمة لمكافحة العدوى، وكذا التجهيزات المطلوبة وما تم توريده حتى الآن، وكذا استعرضت إجمالي عدد أسرة الإقامة والرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي المتوفرة في مستشفيات وزارات:الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية.
وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بالعمل على سرعة توفير المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة، والمستشفيات التى حددتها الوزيرة، مؤكدًا على ضرورة موافاته بتقرير يومى متكامل حول استيفاء كافة احتياجات ومتطلبات المستشفيات من المستلزمات الطبية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.
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